Алексей Кудашов ответил на вопрос, почему «Динамо» перестало забивать голы

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги матча с «Адмиралом» (1:2) и объяснил низкую результативность бело-голубых.

«Хочу поздравить соперника с победой, болельщикам спасибо за поддержку. И я готов ответить на ваши вопросы.

Пять поражений подряд в тех матчах, где суммарно нанесли почти на 90 бросков в створ больше, чем наши соперника: почему не забиваем? Вы знаете, тут много моментов. Пропадает уверенность, когда ты не можешь забить. У нас многие играют с одной шайбой, а некоторые вообще без голов. Следующий момент – общекомандная неуверенность, потому что хоккеисты стараются где-то сыграть на результат, поэтому делают неправильные акценты в игре. Ну и чтобы забить гол, надо очень сильно хотеть его забить. Видимо, недостаточно энергии вкладываем», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» набрало 37 очков после 31 матча и занимает пятое место в таблице Западной конференции КХЛ.