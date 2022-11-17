Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Алексей Кудашов ответил на вопрос, почему «Динамо» перестало забивать голы

Алексей Кудашов ответил на вопрос, почему «Динамо» перестало забивать голы
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги матча с «Адмиралом» (1:2) и объяснил низкую результативность бело-голубых.

«Хочу поздравить соперника с победой, болельщикам спасибо за поддержку. И я готов ответить на ваши вопросы.

Пять поражений подряд в тех матчах, где суммарно нанесли почти на 90 бросков в створ больше, чем наши соперника: почему не забиваем? Вы знаете, тут много моментов. Пропадает уверенность, когда ты не можешь забить. У нас многие играют с одной шайбой, а некоторые вообще без голов. Следующий момент – общекомандная неуверенность, потому что хоккеисты стараются где-то сыграть на результат, поэтому делают неправильные акценты в игре. Ну и чтобы забить гол, надо очень сильно хотеть его забить. Видимо, недостаточно энергии вкладываем», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» набрало 37 очков после 31 матча и занимает пятое место в таблице Западной конференции КХЛ.

Новость по теме
Московское «Динамо» потерпело пятое поражение подряд, уступив «Адмиралу»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022