Игорь Никитин: «Локомотиву» уже без разницы, какая команда перед нами

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Куньлуня» (2:3 Б) и рассказал, что ярославский клуб поздно «включился» в матч.
«Игры идут через день, и нам уже без разницы, какая команда перед нами. Не думаю, что мы были не настроены. Да, мы не «горели», но разгильдяйства не было. «Куньлунь» — своеобразная команда, нужно вытаскивать из себя всё с первых минут. Мы начали это делать, когда стали проигрывать. Не в настрое дело. Не лучший наш матч, но я бы не сказал, что было разгильдяйство. В меньшинстве у нас системные проблемы — не выбрасываем шайбу, постоянно даём противнику шанс. Когда играешь вчетвером против пятерых лучших игроков и постоянно даёшь им шанс, то силы автоматически уходят», — цитирует Никитина сайт КХЛ.
Следующий матч «Локомотив» проведёт в гостях со «Спартаком» 20 ноября.
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