Игроки «Сент-Луиса» трижды за 15 секунд уронили Овечкина на лёд

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 по буллитам.
В середине второго периода хоккеисты «блюзменов» жёстко оборонялись против российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. По ходу одной смены россиянин трижды побывал на льду после толчков соперника. В одном из эпизодов главный судья встречи зафиксировал нарушение и выписал хоккеисту хозяев Райану О'Райлли две минуты штрафного времени за атаку игрока, не владеющего шайбой.
В прошедшем матче Овечкин отметился тремя результативными баллами, забросив шайбу и отдав две результативные передачи. Для Овечкина эта заброшенная шайба стала девятой в сезоне и 789-й за карьеру в НХЛ. Он в одной шайбе (401) до покорения рекорда Уэйна Гретцки (402) по голам на выезде и в 12 голах от того, чтобы догнать Горди Хоу (801), идущего вторым в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
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