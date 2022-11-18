«Идиот». Подколзин рассказал о реакции жены на его драку с хоккеистом «Бостона»

Российский нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин рассказал, как отреагировала жена на его драку с форвардом «Бостона» Эй Джей Гриром. По итогам потасовки россиянин получил травму глаза и покинул площадку. С сегодняшнего дня нападающий вернулся к тренировкам с командой.
«Я в порядке, спасибо, это иногда случается, это хоккей, это жизнь. Мне повезло, что я не получил более серьёзную травму, просто наложили парочку швов. Да, я проиграл в этой драке, но всё в порядке.
Мне придётся провести матч с защитной маской, которую я ненавижу. Надеюсь, это только на один матч, будет непривычно. Реакция моей супруги на травму в драке? Моя жена сказала, что я идиот, и возможно, она права», — цитирует Подколзина пресс-служба «Ванкувера».
В нынешнем сезоне Подколзин принял участие в 15 встречах за «Ванкувер», в которых отметился тремя результативными передачами, заработав коэффициент полезности «-3».
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