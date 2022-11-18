Капитан «Сент-Луиса» забросил красивейшую шайбу с неудобной руки в ворота «Вашингтона»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 по буллитам.

На 39-й минуте встречи при счёте 3:2 в пользу «блюзменов» нападающий «Сент-Луиса» Райан О'Райлли забросил красивейшую шайбу потрясающим броском с неудобной руки. Защитник гостей Тревор ван Римсдайк пытался помешать капитану хозяев, однако О'Райлли метким броском в ближний угол перебросил игрока обороны и застал врасплох голкипера «Вашингтона» Чарли Линдгрена.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В текущем сезоне О'Райлли провёл 16 матчей, в которых нападающий набрал 8 (5+3) очков при показателе полезности «-10».