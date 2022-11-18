Давыдов: московскому «Динамо» нужны лидеры — такие, каким был Шипачёв

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов высказался о серии поражений московского «Динамо». Клуб уступил в пяти матчах подряд и опустился на пятое место в таблице Западной конференции
«Диагнозы ставить рано, но беспокойство уже есть. Помню, как год назад родной клуб выдал рекордный сентябрь, а потом пошёл длительный спад. Очень не хочется, чтобы в этом сезоне история повторилась. Всё зависит от тренерского штаба. Лёша (главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов. — Прим. «Чемпионата») не раз говорил, что урок прошлого сезона выучен, работа над ошибками проведена. Остаётся ему верить.
Команде нужны лидеры — такие, каким в последние годы был Шипачёв. Хоккеисты такого уровня создают голы из ничего, это и есть мастерство. Вчера в матче «Ак Барс» — СКА мы его увидели в исполнении Радулова и Гусева, оба забивали голы гроссмейстерские, классные. Такие голы для нынешнего «Динамо» — большая редкость», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.
После 31 матча московское «Динамо» занимает пятую строчку в таблице Западной конференции. Клуб потерпел семь поражений в последних девяти матчах и испытывает проблемы с результативностью, забив восемь голов в пяти матчах.
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