Крикунов: Попугаев сможет выйти на новый уровень, в СКА умеют развивать таких игроков

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Никиты Попугаева в СКА.
«Никиту я достаточно хорошо знаю, он был у меня в московском «Динамо». Вообще, с ним довольно интересная и необычная получилась история. Парень всего за два месяца показал себя, хотя, казалось, уже закончил с хоккеем. Но снайперский талант и желание играть и побеждать никуда не деть, они внутри него сидят. А это очень важные качества для хоккеиста. В конце лета Никита сделал первый шаг к возвращению в большой хоккей после глупейшего решения всё бросить, и, думаю, он понимал, что путь будет непростым.
Но он достойно проходит испытания и сейчас получил шанс раскрыть весь свой потенциал в большой команде с большими задачами и мастеровитыми партнёрами. У него отличные данные: габариты, скорость, голевое чутьё, при этом он ещё совсем молодой – 23 года! При грамотной и усердной работе он сможет выйти на новый уровень, а в СКА как раз умеют развивать таких игроков. За продолжением этой истории будет очень интересно наблюдать», — сказал Крикунов в интервью «Чемпионату».
По информации некоторых СМИ, Никита Попугаев будет возвращён из аренды ХК «Сочи» в санкт-петербургский СКА. Взамен сочинский клуб получит нападающего Даниила Огирчука. Ранее 23-летний Попугаев завершал карьеру и занимался видеоблогингом. В апреле 2022 года игрок решил вернуться в хоккей. В текущем сезоне на счету нападающего 28 матчей за «Сочи», в которых форвард набрал 14 (9+5) очков.
- 18 ноября 2022
-
16:16
-
16:14
-
16:10
-
15:57
-
15:47
-
15:38
-
15:24
-
15:14
-
15:11
-
14:40
-
14:28
-
14:17
-
13:51
-
13:23
-
13:00
-
12:35
-
12:11
-
11:49
-
11:25
-
10:58
-
10:43
-
10:32
-
10:13
-
10:00
-
09:47
-
09:24
-
08:59
-
08:48
-
08:30
-
08:22
-
08:02
-
07:45
-
07:37
-
07:31
-
07:16