Крикунов: Попугаев сможет выйти на новый уровень, в СКА умеют развивать таких игроков

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Никиты Попугаева в СКА.

«Никиту я достаточно хорошо знаю, он был у меня в московском «Динамо». Вообще, с ним довольно интересная и необычная получилась история. Парень всего за два месяца показал себя, хотя, казалось, уже закончил с хоккеем. Но снайперский талант и желание играть и побеждать никуда не деть, они внутри него сидят. А это очень важные качества для хоккеиста. В конце лета Никита сделал первый шаг к возвращению в большой хоккей после глупейшего решения всё бросить, и, думаю, он понимал, что путь будет непростым.

Но он достойно проходит испытания и сейчас получил шанс раскрыть весь свой потенциал в большой команде с большими задачами и мастеровитыми партнёрами. У него отличные данные: габариты, скорость, голевое чутьё, при этом он ещё совсем молодой – 23 года! При грамотной и усердной работе он сможет выйти на новый уровень, а в СКА как раз умеют развивать таких игроков. За продолжением этой истории будет очень интересно наблюдать», — сказал Крикунов в интервью «Чемпионату».

По информации некоторых СМИ, Никита Попугаев будет возвращён из аренды ХК «Сочи» в санкт-петербургский СКА. Взамен сочинский клуб получит нападающего Даниила Огирчука. Ранее 23-летний Попугаев завершал карьеру и занимался видеоблогингом. В апреле 2022 года игрок решил вернуться в хоккей. В текущем сезоне на счету нападающего 28 матчей за «Сочи», в которых форвард набрал 14 (9+5) очков.