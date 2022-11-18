«Торпедо» нанесло «Северстали» второе поражение подряд

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0).
На 17-й минуте Кирилл Пилипенко, реализовав численное большинство, вывел череповецкую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Руслан Абросимов и Илья Иванцов. На 36-й минуте Сергей Гончарук сравнял счёт, забросив шайбу при игре «пять на четыре». Результативные баллы за голевые передачи получили Алексей Кручинин и Богдан Конюшков. Победу своей команде в овертайме принёс Ю Сато, передачу ему отдал Игорь Ларионов.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в Череповце сыграет с московским «Динамо», а «Торпедо» примет «Куньлунь». Оба матча состоятся 22 ноября.
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