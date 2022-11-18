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«Торпедо» нанесло «Северстали» второе поражение подряд

«Торпедо» нанесло «Северстали» второе поражение подряд
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2022, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
2 : 1
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Пилипенко (Абросимов, Иванцов) – 16:38 (5x4)   1:1 Гончарук (Кручинин, Конюшков) – 35:54 (5x4)   2:1 Сато (Ларионов) – 64:59 (3x3)

На 17-й минуте Кирилл Пилипенко, реализовав численное большинство, вывел череповецкую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Руслан Абросимов и Илья Иванцов. На 36-й минуте Сергей Гончарук сравнял счёт, забросив шайбу при игре «пять на четыре». Результативные баллы за голевые передачи получили Алексей Кручинин и Богдан Конюшков. Победу своей команде в овертайме принёс Ю Сато, передачу ему отдал Игорь Ларионов.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в Череповце сыграет с московским «Динамо», а «Торпедо» примет «Куньлунь». Оба матча состоятся 22 ноября.

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