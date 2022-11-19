Экс-нападающий «Металлурга» и «Ак Барса» Никита Язьков завершил карьеру в 26 лет

Бывший нападающий казанского «Ак Барса» Никита Язьков объявил о завершении хоккейной карьеры. 26-летний хоккеист не выступал в КХЛ с сезона-2019/2020.
«Здравствуйте, дорогие друзья. Поступает очень много вопросов, где я сейчас и в какой команде. Не буду многословным, с хоккеем я закончил по определённым причинам. Форму сжигать, конечно, не буду, но дальше больше и лучше», — написал Язьков в своей соцсети.
Язьков является уроженцем Новокузнецка и начинал свою карьеру в КХЛ в местном «Металлурге» в сезоне-2015/2016. За новокузнецкий клуб нападающий провёл 60 матчей, в которых набрал семь очков — забил пять голов и отдал две результативные передачи. Затем форвард отправился в Казань, где в сезоне-2017/2018 принял участие в 37 играх регулярного чемпионата КХЛ за «Ак Барс». В составе казанского клуба Язьков отметился девятью (8+1) очками и завоевал Кубок Гагарина. Также форвард выступал за магнитогорский «Металлург» и «Амур».
26-летний хоккеист провёл свой последний официальный матч в сезоне-2020/2021 в ВХЛ в составе челябинского «Челмета».
- 19 ноября 2022
-
13:29
-
13:01
-
12:53
-
12:40
-
12:18
-
12:01
-
11:42
-
11:25
-
11:07
-
10:31
-
10:08
-
09:45
-
09:30
-
08:53
-
08:33
- 18 ноября 2022
-
23:58
-
23:46
-
23:39
-
23:25
-
22:58
-
22:39
-
22:23
-
21:46
-
21:13
-
20:55
-
20:30
-
20:23
-
19:53
-
19:17
-
18:59
-
18:40
-
18:20
-
17:50
-
17:31
-
17:10