Экс-нападающий «Металлурга» и «Ак Барса» Никита Язьков завершил карьеру в 26 лет

Бывший нападающий казанского «Ак Барса» Никита Язьков объявил о завершении хоккейной карьеры. 26-летний хоккеист не выступал в КХЛ с сезона-2019/2020.

«Здравствуйте, дорогие друзья. Поступает очень много вопросов, где я сейчас и в какой команде. Не буду многословным, с хоккеем я закончил по определённым причинам. Форму сжигать, конечно, не буду, но дальше больше и лучше», — написал Язьков в своей соцсети.

Язьков является уроженцем Новокузнецка и начинал свою карьеру в КХЛ в местном «Металлурге» в сезоне-2015/2016. За новокузнецкий клуб нападающий провёл 60 матчей, в которых набрал семь очков — забил пять голов и отдал две результативные передачи. Затем форвард отправился в Казань, где в сезоне-2017/2018 принял участие в 37 играх регулярного чемпионата КХЛ за «Ак Барс». В составе казанского клуба Язьков отметился девятью (8+1) очками и завоевал Кубок Гагарина. Также форвард выступал за магнитогорский «Металлург» и «Амур».

26-летний хоккеист провёл свой последний официальный матч в сезоне-2020/2021 в ВХЛ в составе челябинского «Челмета».