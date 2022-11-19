«После таких игр влюбляешься в хоккей». Ларионов — о победе над «Северсталью»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов пришёл в восторг от концовки победной игры с «Северсталью» (2:1 ОТ). Японский нападающий нижегородского клуба Ю Сато забросил победную шайбу за 0,1 секунды до конца овертайма.

«Игра была «в оба конца». Концовка получилась фантастической. После таких игр влюбляешься в хоккей. Непредсказуемый, дающий возможность вернуться в игру болельщикам вместе с командой. Хоккеисты проявили характер и мастерство — играя пятую игру через день, на исходе сил, вырвали победу. В таких матчах рождается команда.

Мы задержались на два часа с отъездом из Балашихи, тем самым нарушив план подготовки игроков. Вероятно, с этим связана игра в первом периоде, которая была не самой лучшей с нашей стороны. В перерыве состоялся добрый разговор, и мы попросили ребят выложить всё, что осталось. И они это сделали», — цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.

После 32 матчей текущего сезона нижегородский клуб занимает третью строчку в таблице Западной конференции. В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ «Торпедо» примет «Куньлунь» 22 ноября.