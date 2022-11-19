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Министр спорта Татарстана: Знарок — крепкий мужчина, уверенно вёл себя при серии поражений

Министр спорта Татарстана: Знарок — крепкий мужчина, уверенно вёл себя при серии поражений
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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов высоко оценил психологическую стойкость главного тренера «Ак Барса» Олега Знарка, несмотря на серию поражений казанского клуба.

«Знарок — человек с таким багажом и опытом, психологически очень крепкий мужчина, вы видели, как он себя уверенно вёл при череде поражений. Надо признать, что хоккейный турнир отличается от футбольного: есть регулярный чемпионат и плей-офф, всё, что происходит в регулярке, в плей-офф с точностью наоборот может поменяться. Он тренирует команду, которая в матче со СКА показала, что дееспособна и конкурентоспособна, достойно победили лидера чемпионата. СКА показывает достойный комбинационный хоккей, в матче с «Ак Барсом» всё могло сложиться иначе, но спорт есть спорт, везёт сильнейшему.

Верим в «Ак Барс», турнир достаточно длинный, календарь насыщенный и активный, будем смотреть, как будут складываться обстоятельства», — цитирует министра ТАСС.

Напомним, «Ак Барс» в домашнем матче обыграл СКА со счётом 5:2. Нападающий казанского клуба Александр Радулов оформил хет-трик. После 30 матчей регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ «Ак Барс» занимает седьмую строчку в таблице Восточной конференции.

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