«Если надо драться — деритесь». Кравец — об установке перед матчем с «Ак Барсом»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец поблагодарил подопечных за игру с «Ак Барсом» (2:1 ОТ) и отметил жёсткий характер матча и потасовку нападающего омского клуба Павла Дедунова с форвардом казанцев Никитой Дыняком.

«Снова мы играли против сложного соперника. В первую очередь хочу поздравить команду с победой, с хорошей игрой. Поблагодарить ребят за то, что выполнили игровое задание, проявили характер, играли с радостью и с дисциплиной.



Пришлось побороться, конечно. Казань – силовая команда, мы оказались готовы к этому. Подрались, не дали никого из своих в обиду, забили хорошие голы, в концовке победили на характере.



Я сегодня сказал на установке перед игрой, что не нужно удаляться. В этот же момент добавилось: «Если надо драться – деритесь». Паша (Дедунов. — Прим. «Чемпионата») правильно сделал. Это помогает, когда игрок бьётся за команду. У ребят поднимается настроение и желание отомстить голами.



Эта работа ничем не отличается, когда ты и. о. или главный тренер. Было всегда приятно работать в таком клубе. Хотелось доказать, что я могу это делать», – передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

«Ак Барс» не смог одержать вторую победу подряд и в следующем матче встретится с новосибирской «Сибирью» 21 ноября. «Авангард» одержал девятую победу подряд и 23 ноября примет на своём льду московский «Спартак».