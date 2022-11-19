Олег Знарок отказался отвечать на вопрос, почему «Ак Барс» расстался с Даниилом Тарасовым

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок рассказал про пропущенный гол в овертайме в матче с «Авангардом» (1:2 ОТ) и отказался отвечать на вопрос, почему казанский клуб расстался с Даниилом Тарасовым.
«Разумеется, нас обнадёживает тот факт, что заработали очко сегодня. Всё равно недовольны, что не победили. Возродилась надежда, когда видеопросмотр стали смотреть после гола в овертайме? Надежда умирает последней.
Почему «Ак Барс» расстался с Тарасовым? Давайте по игре вопросы. В регламенте такого нет? Значит, я не отвечаю на этот вопрос. Евсеев уже сегодня катался, возможно, сыграет в следующем матче», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
«Ак Барс» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 32 очка.
- 19 ноября 2022
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