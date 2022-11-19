«Игра уровня плей-офф, кость в кость». Защитник «Ак Барса» — о матче с «Авангардом»

Защитник «Ак Барса» Константин Лучевников прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:2 ОТ) и оценил свой дебют в текущем сезоне.

Как оценю первый матч за основную команду? Приятно вернуться в первую команду. Перед матчем был лёгкий мандраж, потом втянулся, сыграл пару смен, и стало полегче.

Чего не хватило для победы? Игра шла до ошибки: мы ошиблись, потом у нас сработало большинство. Равная игра, уровня плей-офф, кость в кость.

Чем отличалась сегодняшняя игра от матча в Казани? У меня не получилось посмотреть домашнюю игру. А в Омске такая арена, столько болельщиков, очень приятно играть при полных трибунах», — цитирует Лучевникова сайт «Ак Барса».

Казанский клуб в следующем матче встретится в гостях с новосибирской «Сибирью» 21 ноября.