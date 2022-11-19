«Металлург» в третий раз в сезоне обыграл челябинский «Трактор»

В Челябинске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Трактор» принимал магнитогорский «Металлург». Победу в овертайме со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) одержали гости.

Счёт в матче на пятой минуте открыл форвард гостей Никита Коростелёв с передач Филиппа Майе и Ярослава Хабарова.

На 14-й минуте второго периода счёт сравнял Теэму Пулккинен с передач Альберта Яруллина и Алексея Бывальцева.

В третьем периоде команды голов не забили.

В овертайме победная шайба на счету форварда гостей Максима Карпова с передач Егора Яковлева и Дениса Зернова.

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Следующий матч «Трактор» проведёт дома с «Амуром» 21 ноября. «Магнитка» 23 ноября примет уфимский «Салават Юлаев».