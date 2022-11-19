Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — Адмирал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Металлург» в третий раз в сезоне обыграл челябинский «Трактор»

«Металлург» в третий раз в сезоне обыграл челябинский «Трактор»
Комментарии

В Челябинске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Трактор» принимал магнитогорский «Металлург». Победу в овертайме со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) одержали гости.

Счёт в матче на пятой минуте открыл форвард гостей Никита Коростелёв с передач Филиппа Майе и Ярослава Хабарова.

На 14-й минуте второго периода счёт сравнял Теэму Пулккинен с передач Альберта Яруллина и Алексея Бывальцева.

В третьем периоде команды голов не забили.

В овертайме победная шайба на счету форварда гостей Максима Карпова с передач Егора Яковлева и Дениса Зернова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2022, суббота. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Коростелёв (Майе, Хабаров) – 04:44 (5x5)   1:1 Пулккинен (Яруллин, Бывальцев) – 33:05 (5x4)   1:2 Карпов (Яковлев, Зернов) – 62:25 (3x3)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Трактор» проведёт дома с «Амуром» 21 ноября. «Магнитка» 23 ноября примет уфимский «Салават Юлаев».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022