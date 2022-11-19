Главный тренер «Барыса» Скабелка назвал причины поражения от «Амура»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от «Амура» (1:3) и оценил игру своей команды в неравных составах.

«Что сказать? Не получилось то, что мы задумали. Достаточно важный для нас матч был. Понимали и доносили до ребят, что это важный матч с точки зрения понимания, где мы. Съездили в поездку, сыграли хороших три матча с сильными командами. Но это одно. Чтобы двигаться вперёд к тем целям, которые у нас есть, мы должны играть немного по-другому с командами вроде «Амура», особенно дома. Конечно, мы сильно разочарованы. Сейчас важно восстановиться. Дальше у нас серьёзные матчи. Нужно подготовиться к ним.

Как мне дебют тройки Михайлис – Шайхмедденов – Савицкий? Почему нет? У нас из-за повреждений выбыл Динмухамед Кайыржан. В поездке нашли неплохое сочетание, чтобы сыграть в полные четыре звена. Неплохо там взаимодействовали. Сегодня пришлось немного поменять. Никита Михайлис вроде неплохо сыграл. Первый матч после травмы, давно не играл. Он даже клюшку особо не держал. Физически готов хорошо, но игровую кондицию надо немножко набрать. Ансар Шайхмедденов тоже прогрессирует. Он молодец.

Было ли проблемой, что от звена легионеров и бригады большинства не было нацеленности на ворота, было много лишних передач? Нет, я бы не сказал. Есть моменты, их немного, но их можно занести в актив. Что касается игры в большинстве, мне кажется, удалось найти сочетание. Сегодня не было столько лишних передач, как раньше. Не смогли забить. Тому же Линдену Вею на дальнюю Никита Михайлис здорово отдавал. Это были броски, а не обратные передачи. Нет, создавали хорошие моменты, один забили», — приводит слова Скабелки shaiba.kz.

Следующий матч «Барыс» проведёт 21 ноября дома с уфимским «Салаватом Юлаевым».