«Человеку нужна перезагрузка, в Казани у него не вышло». Заварухин — о подписании Тарасова

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итоги победного матча с «Сочи» (8:2) и рассказал о подписании новичка клуба — Даниила Тарасова.

Шестая игра за 12 дней с переездами, было переживание насчёт физического состояния команды. Баранов и Рассейкин дали адреналин. Переживали, что не будет настроя на первых минутах, но забили хорошие голы, спасибо парням за игру.



Какой ключевой момент сломил «Сочи»? Голы во втором периоде, когда Голышев забил и Зборовский. Начало тоже было хорошее, с первых минут ребята были нацелены на победу, заряжены были работать.



Не сделает ли победа игроков самоуверенными? Завтра выходной, пусть они на выходном будут самоуверенны.



Подписание Тарасова? Планируем использовать его во втором-третьем звене, на второе большинство. Он неплохо играл в «Динамо» с Шипачёвым и Кагарлицким. Человеку нужна перезагрузка, в Казани у него не вышло, надеюсь, здесь у него выйдет и он нам поможет.



Хотел ли выпустить Галкина при 6:1? Он на лавке был, тяжело было выйти неразогретым. Есть план, что в следующих играх Вова сыграет», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

После победы клуб из Екатеринбурга продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 46 очков.