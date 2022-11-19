Гатиятулин: в «Тракторе» непростая ситуация. Делаем всё, чтобы из неё выбраться

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Металлурга» (1:2 ОТ) и рассказал о малом количестве бросков его клуба в третьем периоде.

«Равная игра, моменты были и у одной, и у другой команды. Вратари здорово сыграли. Отмечу игру спецбригад. На протяжении всего матча придерживались плана на игру, в реализации надо быть точнее и наглее.

Четыре броска в третьем периоде? Мы не играем на удержание счёта. Цель хоккея – забить гол, чтобы победить. Дорожили шайбой, улучшали моменты, старались уйти в позиционную атаку, и с этим связано небольшое количество голов.

Мыльников? Уверенно провёл прошлый матч, он в хорошей форме, и ему доверили место в воротах. Отсутствие Телегина? У нас лазарет пополнился. Кто-то заболел, у кого-то травмы, ждём их возвращения. Бурдасов? Нам хотелось бы, чтобы он появился в домашней серии, но всё зависит от его восстановления. Что мешает Альмквисту? Адам приехал без предсезонной подготовки, потом получил травму. В его игре нет стабильности. Местами мы видим то, что хотим от него, местами – нет. Как и всей команде, ему не хватает уверенности. Непростая ситуация, и мы делаем всё, чтобы из неё выбраться – все вместе», — приводит слова Гатиятулина сайт КХЛ.

После поражения «Трактор» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ. Следующий матч челябинцы проведут дома с «Амуром» 21 ноября.