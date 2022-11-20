Александр Георгиев объяснил, благодаря чему оформил «сухарь» в матче с «Вашингтоном»
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Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев высказался о крупной победе в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз». «Лавины» выиграли со счётом 4:0. Страж ворот «Колорадо» оформил шат-аут, отразив все 32 броска.
«Ребята проделали хорошую работу, чтобы справиться с бурей в первом периоде и выдержать остальную часть матча. Они забили важные голы, они играли умно и во многом мне помогли», — приводит слова Георгиева официальный сайт НХЛ.
Ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.
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