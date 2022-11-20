Ключевой защитник «Салавата Юлаева» пропустит выездную серию клуба

«Салават Юлаев» на своём сайте представил состав на серию выездных матчей. На эту серию не поедет один из ключевых защитников уфимцев Райан Мёрфи, получивший травму.

Полностью состав выглядит следующим образом:

Вратари: Илья Ежов, Андрей Кареев, Ярослав Мозговой;



Защитники: Виктор Антипин, Евгений Бирюков, Сергей Варлов, Павел Коледов, Александр Комаров, Шакир Мухамадуллин, Михаил Науменков, Григорий Панин, Ярослав Цулыгин.



Нападающие: Данил Аймурзин, Данил Алалыкин, Данил Башкиров, Станислав Бочаров, Иван Дроздов, Александр Кадейкин, Владислав Картаев, Глеб Кузьмин, Николай Кулёмин, Алексей Пустозёров, Степан Санников, Егор Сучков, Евгений Тимкин, Александр Хмелевски, Сергей Шмелёв.

Уфимцы проведут на выезде две игры – 21 ноября «Салават» сыграет с «Барысом» в Астане, а 23 ноября встретятся с «Металлургом» в Магнитогорске.

После 31 матча «Салават» набрал 41 очко и занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции КХЛ.