«Я был напуган». Форвард «Питтсбурга» рассказал о первом матче с Евгением Малкиным
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель поделился мнением о 36-летнем форварде команды Евгении Малкине. Российский хоккеист во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс», который пройдёт в ночь с 20 на 21 ноября, проведёт 1000-й матч в североамериканской карьере.
«Что я чувствовал рядом с Малкиным в свой сезон новичка в 2017 году? Я был напуган. Мой первый матч был в звене с ним и Филом Кесселом. Эта игра действовала на нервы довольно сильно. Ты просто понимаешь, насколько он хорош как игрок», — приводит слова Гюнцеля официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Отметим, что Малкин может стать только вторым хоккеистом в истории «Питтсбурга», сыгравшим 1000 матчей. Первым был Сидни Кросби.
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