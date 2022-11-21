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Даниил Тарасов – первая звезда матча «Коламбус» – «Флорида»

Даниил Тарасов – первая звезда матча «Коламбус» – «Флорида»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и закончилась со счетом 5:3 в пользу хозяев.

Лучшим игроком матча был признан российский голкипер Даниил Тарасов, который совершил 47 сейвов. Вторым стал Джонни Гудро, который заработал 3 (1+2) очка. Бун Дженнер – третья звезда. На его счету дубль.

В составе «Блю Джекетс» отличились Егор Чинахов, Кент Джонсон, Шон Курали, Джонни Годро, а также Бун Дженнер. За «Флориду» забрасывали Мэттью Ткачук, Аарон Экблад и Колин Уайт.

В следующем матче команда из Коламбуса встретится с «Монреалем» Канадиенс», а «Флорида» сыграет с «Бостоном» Брюинз». Оба матча начнутся 24 ноября.

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