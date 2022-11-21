Тарасов — об игре против Бобровского: каждый матч с русским вратарём в НХЛ — событие

Российский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов высказался о победе в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз». Голкипер отразил 47 из 50 бросков. Его визави из стана «пантер», Сергей Бобровский, совершил 18 сейвов и пропустил пять голов.

«Просто немного нервничал перед первыми бросками. Я давно не играл в НХЛ. Матч против Бобровского? Каждый раз, когда я играю против российского вратаря в НХЛ, это особенное событие. Сегодня оно было ещё более особенным, потому что мы из одного города (Новокузнецка. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Тарасова официальный сайт НХЛ.

Ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и закончилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.