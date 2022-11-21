«Думал, что нужно вернуться в Россию». Малкин рассказал о самом тяжёлом моменте в жизни

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о своём 1000-м матче в НХЛ и о тяжёлом старте карьеры в североамериканской лиге.
«Я помню почти всё. Первый матч? Кажется, что это было вчера. Отличный опыт в моей жизни.
Травма в контрольном матче перед первым сезоном? Я думаю, что это, возможно, самый тяжёлый момент в моей жизни. Поскольку я приезжаю в США, всё новое — игра, тренировки. Я стараюсь усердно работать каждый день – и в первом контрольном матче с «Филадельфией» получаю серьёзную травму...
Я думал о нескольких вещах, например, о плохом в своей голове. Например: мне нужно вернуться в Россию. Потому что это не мой стиль игры, здесь тяжело, это просто контрольный матч — а я уже получил травму. Я позвонил родителям, друзьям и сказал: может быть, я не готов здесь играть? Иногда я думал о том, что, может быть, недостаточно силён.
Но после того, как я начал восстановление, сказал, что мечтаю остаться здесь, стать сильнее, и это здорово. Я вернулся довольно быстро. Я пропустил первые четыре матча, но вернулся и в первом матче забил дебютный гол, это просто потрясающе», — приводит слова Малкина официальный сайт «Питтсбурга».
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