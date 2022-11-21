В СДК КХЛ отреагировали на спорное решение арбитров в матче «Локомотива»

Председатель спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ и вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал спорный эпизод на последней минуте матча Фонбет Чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Локомотивом». Железнодорожники сравняли счёт, однако арбитр встречи не засчитал гол.

«Игроки «Локомотива» были недовольны? Свисток был. Это, прежде всего, не ко мне — это судейская… Но я считаю, что всё было в хоккейных правилах — был свисток заранее. Был сам свисток своевременным? По правилам — да. Если судья не видит шайбу, а она под вратарём, он имеет право свистнуть», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Видео момента можно посмотреть с 2:30.

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