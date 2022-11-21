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«Металлург» принёс на тренировку картонную фигуру Малкина с Кубком Стэнли

«Металлург» принёс на тренировку картонную фигуру Малкина с Кубком Стэнли
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Пресс-служба «Металлурга» в официальном телеграм-канале выпустила видео с необычным поздравлением российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. Воспитанник магнитогорского хоккея провёл 1000-й матч в НХЛ.

На тренировку клуба принесли картонную фигуру Малкина в форме «Металлурга» с Кубком Стэнли.

«В ночь на понедельник воспитанник «Металлурга» Евгений Малкин сыграл 1000-й матч в НХЛ! Поздравляем одного из лучших игроков в истории хоккея!» — говорится в сообщении.

«Сегодня третье [звено] работает над вбрасываниями, второе — над раскатом, первое — у нас сегодня у одного парня. Сыграл 1000 матчей. Сердечно поздравляем его от лица команды. Желаем новых рекордов, успехов и здоровья — ему и его близким», — сказал главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв.

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