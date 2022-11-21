Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Адмирал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Легенда «Питтсбурга» Марио Лемье высказался о юбилейном матче Евгения Малкина

Легенда «Питтсбурга» Марио Лемье высказался о юбилейном матче Евгения Малкина
Комментарии

Легенда и совладелец «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье высказался о юбилейном матче нападающего Евгения Малкина. Российский форвард во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» провёл 1000-й матч в НХЛ и за «пингвинов».

«Джино, поздравляю с вступлением в клуб игроков, которые провели 1000 матчей. Кажется, только вчера молодой парень из Магнитогорска приехал в Питтсбург, чтобы так сильно повлиять на нашу франшизу. Ты не только один из величайших игроков в истории «Пингвинз» — ты один из величайших в истории НХЛ, а также важная часть трёх побед в Кубке Стэнли.

Спасибо за всё, что ты сделал для команды и города», — приводит слова Лемье пресс-служба клуба в «Твиттере».

Отметим, что Малкин занимает третье место в истории по числу набранных очков (1166), голов (452) и результативных передач (732). На счету Лемье 915 матчей за «Питтсбург».

«Думал, что нужно вернуться в Россию». Малкин рассказал о самом тяжёлом моменте в жизни
Малкин после юбилейного матча заявил, что надеется остаться в Питтсбурге на всю жизнь
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022