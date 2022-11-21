Легенда «Питтсбурга» Марио Лемье высказался о юбилейном матче Евгения Малкина

Легенда и совладелец «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье высказался о юбилейном матче нападающего Евгения Малкина. Российский форвард во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» провёл 1000-й матч в НХЛ и за «пингвинов».
«Джино, поздравляю с вступлением в клуб игроков, которые провели 1000 матчей. Кажется, только вчера молодой парень из Магнитогорска приехал в Питтсбург, чтобы так сильно повлиять на нашу франшизу. Ты не только один из величайших игроков в истории «Пингвинз» — ты один из величайших в истории НХЛ, а также важная часть трёх побед в Кубке Стэнли.
Спасибо за всё, что ты сделал для команды и города», — приводит слова Лемье пресс-служба клуба в «Твиттере».
Отметим, что Малкин занимает третье место в истории по числу набранных очков (1166), голов (452) и результативных передач (732). На счету Лемье 915 матчей за «Питтсбург».
- 21 ноября 2022
-
15:10
-
15:05
-
15:01
-
14:55
-
14:35
-
14:27
-
14:16
-
14:10
-
13:53
-
13:30
-
13:10
-
12:55
-
12:40
-
12:26
-
12:25
-
12:16
-
12:10
-
11:55
-
11:30
-
11:10
-
11:00
-
10:40
-
10:27
-
10:05
-
09:57
-
09:36
-
09:17
-
08:55
-
08:40
-
08:27
-
07:42
-
07:22
-
07:21
-
07:00
-
06:47