Легенда «Питтсбурга» Марио Лемье высказался о юбилейном матче Евгения Малкина

Легенда и совладелец «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье высказался о юбилейном матче нападающего Евгения Малкина. Российский форвард во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» провёл 1000-й матч в НХЛ и за «пингвинов».

«Джино, поздравляю с вступлением в клуб игроков, которые провели 1000 матчей. Кажется, только вчера молодой парень из Магнитогорска приехал в Питтсбург, чтобы так сильно повлиять на нашу франшизу. Ты не только один из величайших игроков в истории «Пингвинз» — ты один из величайших в истории НХЛ, а также важная часть трёх побед в Кубке Стэнли.



Спасибо за всё, что ты сделал для команды и города», — приводит слова Лемье пресс-служба клуба в «Твиттере».

Отметим, что Малкин занимает третье место в истории по числу набранных очков (1166), голов (452) и результативных передач (732). На счету Лемье 915 матчей за «Питтсбург».