Сидни Кросби рассказал, что его восхищает в Евгении Малкине

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби рассказал, что его восхищает в российском одноклубнике Евгении Малкине.

«Что больше всего восхищает меня в Малкине? То, как он делает игру такой лёгкой. То, как он проскальзывает между соперниками или совершает сольные проходы из своей зоны, или его спинорамы, которые он использовал на протяжении многих лет… Я имею в виду, что это уникальная игра, которую ты ценишь, понимаете?



Думаю, очевидно, что у Джино есть все навыки. У него есть всё. У него есть хорошие габариты, он может хорошо кататься, очевидно, что его руки потрясающие. Но я думаю, что дело просто в его способности взять игру на себя, и это, вероятно, больше зависит от головы, нежели от тела. У него есть эта страсть, этот огонь, и его невозможно остановить, когда он входит в этот режим. Другим командам должно быть тяжело играть против него», — приводит слова Кросби официальный сайт «Питтсбурга».