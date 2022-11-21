Гатиятулин — об отсутствии Шумакова: попросили подтянуть физическую форму, дали ему время

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Амуром» (3:2) и рассказал о причинах отсутствия нападающего челябинцев Сергея Шумакова.

«Неплохо провели первый и второй период. Забили голы, в том числе в большинстве и со вбрасывания. Это те моменты, которые мы прорабатываем в тренировочном процессе и на видео. К сожалению, допустили невынужденную ошибку и пропустили гол. В третьем периоде старались контролировать шайбу. Попросили исключить излишний риск, чтобы не дать сопернику контратаковать. Соперник сравнял. Начали играть в хоккей, который был в первом и втором периодах, создали моменты и победили. Важные два очка. Сейчас важно восстановиться. Не так давно вернулись с Дальнего Востока. Восстановимся и будем готовиться к следующему матчу.

В последних играх часто ошибается Артём Блажиевский? Здесь изначально была потеря в зоне атаки, потом пропустили контратаку. По игровому времени – посмотрим, кто в каком состоянии. У нас полный лазарет. Кто будет свежее, тот и будет получать больше игрового времени.

С чем связано отсутствие Адама Альмквиста? Он получил повреждение, выбыл примерно на неделю. Егор Фатеев тоже. Через неделю будет ещё одно обследование, там будут видны сроки восстановления.

Почему Сергей Шумаков не попадает в состав? Мы переговорили, попросили его подтянуть физическую форму, дали время. Посмотрим, кто в каком состоянии, и примем решение по составу на следующий матч», — приводит слова Гатиятулина сайт «Трактора».

Следующий матч «Трактор» проведёт дома с «Автомобилистом» 23 ноября.