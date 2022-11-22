Патрис Бержерон стал 94-м игроком в истории НХЛ, набравшим 1000 очков за карьеру в лиге

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

За хозяев забивали Ник Пол (дубль) и Рудольф Бальцерс. У победителей же отличились Давид Крейчи, Ник Фолиньо, Чарли Койл, Брэд Маршан и Давид Пастрняк. Результативной передачей в составе «мишек» отметился канадский форвард Патрис Бержерон. Это произошло в эпизоде с голом Маршана. Таким образом капитан «Бостона» стал 94-м игроком в истории НХЛ, набравшим 1000 очков за карьеру в лиге.

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