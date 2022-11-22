Овечкин поздравил форварда «Бостона» Бержерона с 1000-м очком в НХЛ

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Бостон Брюинз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:3.
Результативной передачей в составе «мишек» отметился канадский форвард Патрис Бержерон. Благодаря этому капитан «Бостона» стал 94-м игроком в истории НХЛ, набравшим 1000 очков за карьеру в лиге.
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил Бержерона в видео, которое было опубликовано в официальном «твиттере» «Бостона».
«Привет, Патрис. Поздравляю тебя с 1000-м очком в карьере. Это большое достижение. Играть против тебя всегда весело, тяжело, это всегда битва. Продолжай в том же духе. Увидимся», — сказал Овечкин.
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