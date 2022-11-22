Кочетков — 13-й вратарь в истории НХЛ, не проигравший в основное время в первых 7 встречах

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

Голкипер «ураганов» Пётр Кочетков сыграл свой седьмой матч в Национальной хоккейной лиге. В этих встречах 23-летний голкипер не проиграл ни одного матча в основное время. Он стал 13-м вратарём в истории, достигшим такого результата, сообщает пресс-служба лиги.

С сезона-1995/1996 таким достижением отметились четыре голкипера: Спенсер Найт (8-0-1, «Флорида», сезон-2020/2021 и 2021/2022), Мартин Джонс (8-0-0, «Лос-Анджелес», 2013/2014), Майк Кондон (6-0-2, «Монреаль», 2015/2016) и Витек Ванечек (5-0-2, «Вашингтон», 2020/2021).