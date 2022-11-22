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Генменеджер «Нэшвилла» Пойл установил уникальное достижение в истории НХЛ

Генменеджер «Нэшвилла» Пойл установил уникальное достижение в истории НХЛ
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Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Дэвид Пойл стал первым генменеджером в истории Национальной хоккейной лиги, чьи команды одержали 1500 побед, сообщает пресс-служба НХЛ.

В сегодняшнем матче его «Нэшвилл» победил «Аризону» (4:3 Б) в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

72-летний специалист работает генеральным менеджером в НХЛ 40 лет подряд.

В 1982 году он занял эту должность в «Вашингтоне», а после ухода оттуда в 1997 году получил работу в «Предаторз» – новом клубе лиги на тот момент.

Месяц назад Пойл стал первым генменеджером в истории НХЛ, проведшим 3000 матчей в его должности в лиге.

Лучшим достижением «Нэшвилла» за время работы Пойла в клубе является выход в финал Кубка Стэнли 2017 года.

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