Кожевников: мне не дано быть тренером, хотя я больше 800 матчей посмотрел
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал слова главного тренера СКА Романа Ротенберга о 800 просмотренных матчах.
«Когда первый раз услышал фразу Ротенберга про 800 просмотренных матчей, я подумал, парень прикололся, здорово. Это хайп. Кому-то дано быть тренером, кому-то — нет. Вот мне, например, не дано, я поработал. Хотя я, наверно, больше 800 матчей посмотрел. Это же зависит от желания, стремления. Не так просто сесть и стать тренером, это пахатная и неблагодарная работа. Но первое впечатление у меня было, что человек хайпует», — сказал Кожевников Legalbet.
В следующем матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ питерский СКА встретится с ЦСКА в армейском дерби сегодня, 22 ноября, в 19:30 мск.
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