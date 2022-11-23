Крэйг Андерсон присоединился к достижению голкипера «Чикаго» 94-летней давности

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 7:2.

«Баффало» прервали серию из восьми поражений кряду, а голкипер «клинков» Крэйг Андерсон совершил 29 спасений. Таким образом, 41-летний вратарь стал вторым по возрасту голкипером в истории НХЛ, кто сумел помочь своей команде прервать серию из восьми и более поражений. В 1928 году Хью Леман прервал восьмиматчевую серию поражений «Чикаго» в возрасте 42 лет.

Андерсон провёл в НХЛ 20 сезонов, за которые принял участие в 690 матчах регулярных чемпионатов и 48 встреч в плей-офф. В регулярных чемпионатах НХЛ ветеран имеет процент отражённых бросков 91,2%.