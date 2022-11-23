«Это было сумасшедше». Защитник «Рейнджерс» — о футбольном сейве вратаря «Кингз»

Защитник «Рейнджерс» Райан Линдгрен выразил своё недоумение, как шайба после броска Каапо Какко не оказалась в сетке ворот «Лос-Анджелеса» (5:3). Голкипер «Кингз» Кэлвин Питерсен в третьем периоде совершил великолепное спасение, в футбольном броске отразив шайбу ловушкой.
«Да, это было сумасшедше. Не могу поверить, как шайба не оказалась в сетке ворот. Мы надолго заперли их в зоне, но после этого момента они забросили нам шайбу и сравняли счёт. Но мы моментально вернулись к нашей игре и вскоре забили снова. Это многое говорит о нашей команде», — цитирует защитника New York Post.
Момент с сейвом Питерсена произошёл в середине третьего периода, чуть более чем через минуту хозяева сравняли счёт, однако уже через 54 секунды «Рейнджерc» забили победный гол в матче.
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