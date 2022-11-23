Хоккейный клуб «Сочи» расторг контракт с нападающим Максимом Неволиным по взаимному решению сторон, сообщает пресс-служба сочинского клуба.

21-летний нападающий в этом сезоне не принимал участия в матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. Форвард сыграл 15 матчей за «Ростов» в ВХЛ и набрал 4 (2+2) очка. Всего в КХЛ на счету Неволина 21 матч за «Северсталь», в которых форвард отличился одной результативной передачей. Показатель полезности составил «0». Всего в ВХЛ на счету Неволина 42 матча и 15 (5+10) очков.

После 31 матча текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ сочинский клуб занимает последнее место в лиге, отставая от ближайшего места, которое занимает «Амур», на 13 очков. В следующем матче «Сочи» 25 ноября в Мытищах встретится с «Куньлунем».