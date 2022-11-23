«Сочи» расторг контракт с нападающим Максимом Неволиным
Поделиться
Хоккейный клуб «Сочи» расторг контракт с нападающим Максимом Неволиным по взаимному решению сторон, сообщает пресс-служба сочинского клуба.
21-летний нападающий в этом сезоне не принимал участия в матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. Форвард сыграл 15 матчей за «Ростов» в ВХЛ и набрал 4 (2+2) очка. Всего в КХЛ на счету Неволина 21 матч за «Северсталь», в которых форвард отличился одной результативной передачей. Показатель полезности составил «0». Всего в ВХЛ на счету Неволина 42 матча и 15 (5+10) очков.
После 31 матча текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ сочинский клуб занимает последнее место в лиге, отставая от ближайшего места, которое занимает «Амур», на 13 очков. В следующем матче «Сочи» 25 ноября в Мытищах встретится с «Куньлунем».
Комментарии
- 23 ноября 2022
-
14:00
-
13:41
-
13:27
-
13:03
-
12:38
-
12:30
-
11:58
-
11:34
-
11:02
-
10:40
-
10:35
-
10:20
-
09:44
-
09:09
-
08:56
-
08:11
-
05:34
-
04:49
- 22 ноября 2022
-
23:40
-
23:16
-
23:08
-
22:54
-
22:52
-
22:48
-
22:46
-
22:41
-
22:26
-
22:05
-
21:50
-
21:30
-
21:23
-
21:12
-
20:40
-
20:13
-
19:54
Партнерский контент