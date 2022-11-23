Третьяк: сокращение лимита на легионеров в КХЛ необходимо для развития хоккея в России

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о сокращении лимита на легионеров до трёх хоккеистов в следующем сезоне КХЛ. Легендарный вратарь считает, что ужесточение лимита на иностранных игроков поспособствует развитию отечественных хоккеистов.

«Прежде всего отмечу, что решение о сокращении иностранцев было очень глубоко проработано. Мы опросили очень многих тренеров, провели консультации со специалистами и руководителями, которые занимаются развитием детского, юношеского и профессионального хоккея в регионах. И на всех уровнях услышали мнение о том, что молодым российским игрокам нужны новые карьерные лифты, новые рабочие места — в том числе за счёт ужесточения лимита.

В сегодняшних реалиях этот шаг необходим для развития отечественного хоккея. Ограничение количества иностранцев позитивно повлияет на самые разные аспекты хоккейной отрасли — как спортивные, так и экономические. Конечно, главная цель Федерации хоккея России — создание более благоприятных условий для развития российских игроков. Мы хотим предоставить нашим хоккеистам больше рабочих мест, больше игрового времени и больше возможностей для роста, для превращения в мастеров высшего класса. Ужесточение лимита — один из самых эффективных инструментов для выполнения этой задачи. Никто не сможет спорить с тем, что нашему хоккею требуется ещё больше качественных, обученных спортсменов», — цитирует Третьяка ТАСС.

Напомним, в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ лимит на иностранных хоккеистов составляет пять игроков. С сезона-2023/2024 это число сократится до трёх.