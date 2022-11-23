«Аризона» планирует получить за защитника Чикрана два выбора в первом раунде драфта

«Аризона Койотс» рассчитывает получить за защитника команды Джейкоба Чикрана два выбора в первом драфте НХЛ и молодого игрока, сообщает инсайдер Пьер Лебрюн. 24-летний защитник является одним из лидеров команды.

«Цена высокая, и я думаю, что необходимо разобраться, почему «Койотс» хотят получить два выбора в первом раунде плюс молодого игрока в такой сделке.

Думаю, что Билл Армстронг ориентируется на обмен Хампуса Линдхольма, за которого «Анахайм» выручил выбор в первом раунде и ещё два во втором. Это при том, что игрок был Чикрана и его контракт с клубом истекал. В итоге он отправился в «Бостон», где и подписал соглашение.

Помимо этого, была сделка с участием Брэндона Хагеля, за которого «Чикаго» получил два выбора в первом раунде от «Тампы» из-за его дешёвого кэпхита. Чикран молод, и у него выгодные условия контракта.

Также можно вспомнить, что сама «Аризона» получила от «Колорадо» за Дарси Кемпера выбор в первом и третьем раунде плюс молодого игрока», — цитирует Лебрюна TSN.

Защитник был задрафтован клубом «Аризона» в 2016 году и отыграл за него в общей сложности 338 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 142 (53+89) очка при показателе полезности «-47». Соглашение Чикрана с «Койотс» с кэпхитом $ 4,6 млн рассчитано до конца сезона-2024/2025. Игрок ещё перед стартом текущего сезона НХЛ запросил обмен.