В «Амуре» высказались об игре словенского нападающего Яна Дрозга

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев подвёл итоги встречи с «Сибирью».



«Не хватило с нашей стороны коллективизма, конкретики в зоне атаки. Не нашлось сегодня звена-лидера, кто за собой потащит всю команду. Пришлось переходить на три звена. Если брать по статистике: владели шайбой больше, чем соперник. Но соперник качественнее воспользовался моментами и победил.



Почему не получаются первые периоды? Тяжёлый график, пробуем все варианты. Самое главное — восстановление. К сожалению, есть моменты, которые нужно улучшать. И мы знаем, к чему эти моменты приводят. Когда были более свежие силёнки, мы могли вытаскивать такие матчи. Сегодня где-то конкретики, рациональности именно в атаке не хватило, залезть туда. Хорошие были ситуации, когда, играя в большинстве, практически не создали опасных моментов. Эти моменты — ключ к каждой игре. Результат налицо сегодня.



«Амур» мало забрасывает? Команда молодая. Если брать те игры, которые мы играли — создаём, стараемся, по крайней мере. Есть возможности для этого у ребят. Только через работу, через труд. Результат придёт, придёт результативность. Надеюсь, дальше будет намного лучше.



Ожидал ли результативной игры от Яна Дрозга? В каждой игре он в очках практически. Сегодня, наверное, его не было. А так — этот игрок в каждой игре в очках. Знали его сильные стороны. Человек практически без предсезонных сборов. Самое главное — его физическое состояние. А то, что он играть и забивать умеет — это однозначно», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.