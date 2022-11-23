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Тренер «Сибири» ответил на вопрос, как настраивал команду после победы над «Ак Барсом»

Тренер «Сибири» ответил на вопрос, как настраивал команду после победы над «Ак Барсом»
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу в матче с «Амуром».

«Непростой матч. Команда соперника — боевая дружина. Попытались физически воздействовать на нас. Но парни молодцы, удар сдержали, забили хорошие голы. Где-то немножко не хватало концентрации во многих моментах. Но, учитывая наш график, жаловаться не буду. Благодарен парням, что нашли в себе силы и играли на результат, на победу. И особенно в третьем периоде чётко выполняли игровое задание. Много самоотверженности было проявлено, достаточно блокированных бросков, и вратарь нас всегда в игре держал.

Как настраивали на сегодняшнюю игру после матча с «Ак Барсом»? По-всякому (смеётся). На раскатке чувствовалось, что часть команды немножко рассеянная. Пришлось взбодрить. Заслуга опытных ребят — капитана, помощников, что атмосферу в раздевалке настроили на нужный лад. Команда вышла и играла на запредельных возможностях.

Как бороться с глупыми удалениями? Самое действенное — рублём. Наверное, так и будем делать. Мы в лиге, наверное, одни из лидеров по удалениям. Не хочется забирать заработанные потом и кровью свои кровные, но, видимо, где-то придётся. Иначе нам удачи не видать.

У Михала Чайковски оказалось не такое серьёзное повреждение? Я даже не знаю, куда попало. Мне тоже в челюсть попало, ничего страшного.

Много проигранных вбрасываний? Концентрация. Вроде всё в порядке, готовишься к этому, но в нужный момент можешь проиграть. Но после проигранного вбрасывания мы чётко накрывали соперника, не давали им с удобных позиций атаковать. На вбрасывании играет вся пятёрка — мини-команда. Даже после проигранного вбрасывания мы фактически шайбу забирали.

Дебют Ивана Климовича? Планировали с начала сезона, чтобы он был в команде. Но, посовещавшись, решили, что ему ещё окрепнуть надо в молодёжной лиге и повзрослеть немножко. Он проходил с нами сборы и все сборы выдержал — мы на него рассчитывали. Сегодня он дебютировал. Считаю, что удачно вошёл в игру, хотя играл на фланге — непривычной для себя позиции. Хорошо сыграл, даже большинство доверили.

Кто из лазарета на выезде поможет команде? Литовченко точно не поможет. Остальные выздоровели: Чесалин, Шашков. У Основина вопрос большой: поедет или нет. У него сильный конъюнктивит. У одного из игроков другой команды тоже такая же вещь. Видимо, какой-то вирус. Я со Славой разговаривал: говорит, не было такого в жизни никогда», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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