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«Он есть». Знарок отказался отвечать на вопрос о прогрессе в строительстве «Ак Барса»

«Он есть». Знарок отказался отвечать на вопрос о прогрессе в строительстве «Ак Барса»
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок высказался после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом». Казанцы одержали победу со счётом 2:1. «Ак Барс» уже на четвёртой минуте вышел вперёд, однако во втором периоде астанинцы сравняли счёт. Решающий гол на 46-й минуте забил Вячеслав Войнов. В этом матче нападающий казанцев Вадим Шипачёв отдал две результативные передачи.

«Нас с победой. В чём заключается прогресс в строительстве команды? Чтобы раскрыть этот вопрос, то надо минимум 30 минут говорить. Ответить за три минуты? Не смогу. Прогресс есть.

В чём, кроме индивидуального мастерства, «Ак Барс» сегодня был сильнее «Барыса»? Более-менее соблюдали игровое задание. Три удаления подряд в начале второго периода? Это дисциплина, с этим соглашусь

Когда были удаления из-за нарушения численного состава, когда игроки сталкивались друг с другом, было впечатление, что всё валится из рук, это связано с общей нервозной, скандальной обстановкой вокруг клуба? Нервозной — может быть, скандальной — вы преувеличиваете», — приводит слова Знарка официальный сайт «Ак Барса».

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