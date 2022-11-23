«Рейнджерс» обменяли форварда Райана Ривза в «Миннесоту»

«Нью-Йорк Рейнджерс» на официальной странице в «Твиттере» объявил об обмене нападающего Райана Ривза в «Миннесоту Уайлд».

«Дикари» за 35-летнего форварда отдали «рейнджерам» право выбора в пятом раунде драфта Национальной хоккейной лиги в 2025 году.

Напомним, в текущем регулярном чемпионате НХЛ канадский нападающий принял участие в 12 встречах, в которых не отметился результативными действиями при общем показателе полезности «-5» и 12 минутах штрафного времени. Ривз выступал за «Рейнджерс» с июля 2021 года, когда был обменян из «Вегас Голден Найтс». Нападающий также успел поиграть за «Сент-Луис Блюз» и «Питтсбург Пингвинз». Он был задрафтован «блюзменами» в 2005 году в шестом раунде под общим 156-м номером.