«Рейнджерс» обменяли форварда Райана Ривза в «Миннесоту»
Поделиться
«Нью-Йорк Рейнджерс» на официальной странице в «Твиттере» объявил об обмене нападающего Райана Ривза в «Миннесоту Уайлд».
«Дикари» за 35-летнего форварда отдали «рейнджерам» право выбора в пятом раунде драфта Национальной хоккейной лиги в 2025 году.
Напомним, в текущем регулярном чемпионате НХЛ канадский нападающий принял участие в 12 встречах, в которых не отметился результативными действиями при общем показателе полезности «-5» и 12 минутах штрафного времени. Ривз выступал за «Рейнджерс» с июля 2021 года, когда был обменян из «Вегас Голден Найтс». Нападающий также успел поиграть за «Сент-Луис Блюз» и «Питтсбург Пингвинз». Он был задрафтован «блюзменами» в 2005 году в шестом раунде под общим 156-м номером.
Новость по темеКирилл Капризов рассказал, почему решил играть под 97-м номером
Комментарии
- 23 ноября 2022
-
22:45
-
22:35
-
22:16
-
22:02
-
21:46
-
21:27
-
21:08
-
20:40
-
20:26
-
20:02
-
19:59
-
19:54
-
19:45
-
19:44
-
19:42
-
19:39
-
19:37
-
19:33
-
19:29
-
19:26
-
19:20
-
19:14
-
19:12
-
19:01
-
18:49
-
18:45
-
18:34
-
17:57
-
17:32
-
16:28
-
15:57
-
15:45
-
15:28
-
14:56
-
14:32
Партнерский контент