Кочетков рассказал, планирует ли крупные траты после подписания контракта с «Каролиной»

Журналист The Athletic Кори Лавалетт на своей странице в «Твиттере» рассказал о забавном ответе российского голкипера «Каролины Харрикейнз» Петра Кочеткова. Вратарю задали вопрос, планирует ли он какие-либо крупные траты после подписания нового контракта. С Кочетковым было заключено четырёхлетнее соглашение на общую сумму $ 8 млн.

Отметим, что журналист задал вопрос через Андрея Свечникова, который перевёл его.

«Закрыть ипотеку», — сказал Кочетков.

Ранее стало известно, что 23-летний российский голкипер заключил новый контракт с «Каролиной». Вратарь подписал четырёхлетнее соглашение на общую сумму $ 8 млн. В среднем за год Кочетков будет получать $ 2 млн, а контракт вступит в силу с сезона-2023/2024.