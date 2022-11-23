Кочетков рассказал, планирует ли крупные траты после подписания контракта с «Каролиной»
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Журналист The Athletic Кори Лавалетт на своей странице в «Твиттере» рассказал о забавном ответе российского голкипера «Каролины Харрикейнз» Петра Кочеткова. Вратарю задали вопрос, планирует ли он какие-либо крупные траты после подписания нового контракта. С Кочетковым было заключено четырёхлетнее соглашение на общую сумму $ 8 млн.
Отметим, что журналист задал вопрос через Андрея Свечникова, который перевёл его.
«Закрыть ипотеку», — сказал Кочетков.
Ранее стало известно, что 23-летний российский голкипер заключил новый контракт с «Каролиной». Вратарь подписал четырёхлетнее соглашение на общую сумму $ 8 млн. В среднем за год Кочетков будет получать $ 2 млн, а контракт вступит в силу с сезона-2023/2024.
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