Юханссон украл у Овечкина 790-ю шайбу в НХЛ в матче с «Филадельфией»

В эти минуты на льду «Кэпитал Уан-арены» в Вашинтоне проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/23, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Филадельфию Флайерз». После первого периода счёт – 1:1.



На шестой минуте гости повели в счёте – отличился Морган Фрост. Хозяева ответили на это голом в начале 12-й минуты. Это могла быть 790-я шайба Александра Овечкина в НХЛ. После броска Ти Джея Оши, который отразил голкипер, российский нападающий «Вашингтона» был на подборе и добавлял в цель. Шайба скользила в пустые ворота и была в паре сантиметров от линии, когда её подкорректировал партнёр по команде Овечкина – швед Маркус Юханссон.

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Овечкин по обыкновению бурно радовался голу. И шайбу изначально записали именно на Александра, однако затем сменили автора на Юханссона. Для Овечкина же это девятый ассист в текущем сезоне НХЛ (при девяти голах).