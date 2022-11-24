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Гол Михеева и результативная передача Кузьменко помогли «Ванкуверу» обыграть «Колорадо»

Гол Михеева и результативная передача Кузьменко помогли «Ванкуверу» обыграть «Колорадо»
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В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Ванкувер Кэнакс». Волевую победу в матче одержали гости со счётом 4:3.

Одну из шайб «Ванкувера» забросил российский нападающий Илья Михеев уже на 21-й секунде встречи. Ассистировали ему Андрей Кузьменко и Элиас Петтерссон. Ещё по голу забили Бо Хорват, Шелдон Дрис и Итан Бир. В составе хозяев дублем отметился Микко Рантанен, ещё одна шайба на счету Кейла Макара.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2022, четверг. 06:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Михеев (Петтерссон, Кузьменко) – 00:21 (5x5)   1:1 Рантанен (Тэйвз, Лехконен) – 11:27 (5x5)   2:1 Рантанен (Комфер, Лехконен) – 17:44 (5x4)   2:2 Хорват (Бир, Миллер) – 30:34 (5x5)   3:2 Макар (Маккиннон, Комфер) – 35:59 (5x3)   3:3 Дрис (Экман-Ларссон, Бёзер) – 45:07 (5x5)   3:4 Бир (Экман-Ларссон, Дрис) – 52:00 (5x5)

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Оттавой Сенаторс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:1.

За хозяев шайбы забрасывали Марк Стоун, Уильям Каррье, Вильям Карлссон и Джейк Айкел. У гостей заброшенная шайба на счету Джейка Сандерсона.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2022, четверг. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Стоун (Айкел, Маршессо) – 17:02 (5x4)   1:1 Сандерсон (Дебринкэт, Штюцле) – 19:42 (5x4)   2:1 Каррье (Уайтклауд, Хаг) – 36:23 (5x5)   3:1 Карлссон (Пьетранджело) – 42:39 (5x5)   4:1 Айкел (Макнэбб) – 58:20 (en)
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