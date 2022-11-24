Гол Михеева и результативная передача Кузьменко помогли «Ванкуверу» обыграть «Колорадо»

В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Ванкувер Кэнакс». Волевую победу в матче одержали гости со счётом 4:3.
Одну из шайб «Ванкувера» забросил российский нападающий Илья Михеев уже на 21-й секунде встречи. Ассистировали ему Андрей Кузьменко и Элиас Петтерссон. Ещё по голу забили Бо Хорват, Шелдон Дрис и Итан Бир. В составе хозяев дублем отметился Микко Рантанен, ещё одна шайба на счету Кейла Макара.
В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Оттавой Сенаторс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:1.
За хозяев шайбы забрасывали Марк Стоун, Уильям Каррье, Вильям Карлссон и Джейк Айкел. У гостей заброшенная шайба на счету Джейка Сандерсона.
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