Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин ушёл с последнего места в НХЛ по показателю полезности

Овечкин ушёл с последнего места в НХЛ по показателю полезности
Комментарии

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в прошедшем матче отличился двумя результативными баллами, включая победный гол в овертайме. Показатель полезности россиянина по итогам матча составил «+1». Всего в текущем сезоне НХЛ россиянин имеет «-13». Таким образом, Овечкин ушёл с последнего места в НХЛ по этому статистическому показателю. Худшим игроком в лиге по этому показателю на данный момент является нападающий «Оттавы» Дрейк Батерсон с «-15», чуть лучше полезность у форварда «Чикаго» Филипа Курашёва – «-14».

После встречи с «Филадельфией» на счету Овечкина стало 790 заброшенных шайб в 1295 матчах. Отставание от Хоу, на счету которого 801 гол, сократилось до 11 шайб. Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки (894), отставание Овечкина составляет 104 точных броска.

Овечкин заколотил 790-й в НХЛ! Великий снайпер радовался голу в овертайме, как ребёнок Овечкин заколотил 790-й в НХЛ! Великий снайпер радовался голу в овертайме, как ребёнок
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022