Овечкин ушёл с последнего места в НХЛ по показателю полезности

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в прошедшем матче отличился двумя результативными баллами, включая победный гол в овертайме. Показатель полезности россиянина по итогам матча составил «+1». Всего в текущем сезоне НХЛ россиянин имеет «-13». Таким образом, Овечкин ушёл с последнего места в НХЛ по этому статистическому показателю. Худшим игроком в лиге по этому показателю на данный момент является нападающий «Оттавы» Дрейк Батерсон с «-15», чуть лучше полезность у форварда «Чикаго» Филипа Курашёва – «-14».

После встречи с «Филадельфией» на счету Овечкина стало 790 заброшенных шайб в 1295 матчах. Отставание от Хоу, на счету которого 801 гол, сократилось до 11 шайб. Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки (894), отставание Овечкина составляет 104 точных броска.