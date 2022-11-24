«Кандидат на сейв года». Пресс-служба НХЛ отреагировала на чудо-спасение Кочеткова

В Роли прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Каролиной Харрикейнз» и «Аризоной Койотс». Матч закончился победой гостей со счётом 4:0. В конце второго периода сумасшедший сейв совершил российский голкипер «Каролины» Пётр Кочетков. Голкипер, лёжа на льду, отбил клюшкой шайбу после броска нападающего «Аризоны» Трэвиса Бойда.
«Кандидат на сейв года», — так прокомментировала это спасение пресс-служба НХЛ.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Напомним, вчера Кочетков подписал новый контракт с «Каролиной» на четыре года и $ 8 млн. В нынешнем сезоне Кочетков принял участие в пяти встречах НХЛ при 90,8% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,22. «Каролина» задрафтовала россиянина в 2019 году под общим 36-м номером.
- 24 ноября 2022
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