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«Полный ураган, сумасшествие». Форвард «Дэвилз» — о реакции фанатов на три отменённых гола

«Полный ураган, сумасшествие». Форвард «Дэвилз» — о реакции фанатов на три отменённых гола
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Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Эрик Хаула посетовал не невезение в матче с «Торонто» (1:2). В ходе встречи арбитры трижды отменяли голы «дьяволов», после чего болельщики домашней команды забросали лёд посторонними предметами в знак протеста.

«Если это должно было закончиться, то это должно было закончиться именно так. Полный ураган, сумасшествие. Нам сильно не повезло – с отскоками, а особенно с отменёнными голами», — цитирует Хаулу пресс-служба лиги.

Форвард «Торонто» Митч Марнер после матча сказал, что опасался за здоровье хоккеистов, после того как фанаты забросали лёд пивными банками. «Нью-Джерси» прервал 13-матчевую победную серию и после 20 проведённых встреч занимает второе место в таблице Восточной конференции НХЛ. Следующий матч «дьяволы» проведут на выезде с «Баффало Сэйбрз» 26 ноября.

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