Пашков: у Знарка и Гатиятулина впереди долгое и унылое плавание, перемен не жду

Олимпийский чемпион Александр Пашков считает, что главные тренеры Олег Знарок и Анвар Гатиятулин не будут уволены в ближайшее время со своих постов в клубах. Также он отметил негативное влияние плотного календаря матчей КХЛ на развитие молодых игроков лиги.

«Оба клуба вроде бы барахтаются на границе кубковой восьмёрки, так что каких-то перемен не жду, вряд ли кто-то в руководстве захочет рисковать и брать удар на себя. Думаю, и Знарка, и Гатиятулина ждёт долгое и унылое плавание. Обе команды считались фаворитами Востока, обе в каком-то непонятном кризисе. Подозреваю, что были допущены ошибки в предсезонном периоде — не обязательно главными тренерами. Других объяснений тому, почему команды с такими крепкими составами по меркам КХЛ так вяло играют, у меня нет.

Шесть поражений подряд «Салавата Юлаева»? Уфа ещё пару недель назад была на Востоке первой, теперь видим серию поражений, команда угодила в яму. Для меня она не сюрприз, всё-таки по составу нынешний «Салават» послабее и «Трактора», и тем более «Ак Барса». Далее по составу идут «Магнитка» и «Автомобилист», так что объективное место Уфы — пятое на Востоке, которое она сейчас и занимает. С самого начала говорил о том, что при нынешнем качестве хоккеистов и лиги наши клубы не готовы проводить по 68 матчей. Это НХЛ, где собраны лучшие игроки мира, к марафонам готова, а нам сегодня нужен совершенно другой ритм.

Да, в этом сезоне вижу много молодёжи. Но посмотрите, какая она сырая! Поэтому ей нужны не только матчи, но и тренировки. А времени на них нет, идёт мало кому нужный марафон. Да, СКА или Омску, где 10-тысячный праздник для болельщиков на каждой игре, он не помешает. Но подавляющее большинство команд в таком ритме не может создать ни праздника, ни хоккейного зрелища. Поэтому в нынешней ситуации мне жаль тренеров. Они у нас сапожники без сапог — не имеют времени для тренировок. Поэтому та слабая игра, которую мы регулярно видим, например, от «Трактора» или «Ак Барса», и прощается. Всё логично», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.

После 33 игр текущего сезона «Салават Юлаев» занимает пятую строчку в таблице Восточной конференции, отставая от лидера «Автомобилиста» на семь очков. «Ак Барс» в этой же конференции расположился на седьмом месте. Восьмое место на Востоке занимает челябинский «Трактор». Напомним, в СМИ появлялась информация о том, что Олег Знарок по окончании выездной серии «Ак Барса» будет отправлен в отставку с поста главного тренера из-за неудовлетворительных результатов команды.